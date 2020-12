207 blev testet positive i første runde af lyntest hos Falck

Der var stor interesse for at blive lyntestet, og flere steder i landet - herunder København, Ringsted og Aarhus - var der flere timers kø for at komme til.

Falck har i øjeblikket 12 testcentre rundt i landet. De kommende dage vil Falck åbne 35-40 steder yderligere med henblik på at kunne foretage 50.000 lyntest om dagen

Falck forventer også, at der vil være kø de kommende dage, men det ventes at blive mindre, i takt med at der bliver åbnet flere testcentre.

- Vi forventer, at der vil være stor interesse de kommende dage, og derfor er vi i fuld gang med at åbne flere testcentre, siger Jørgen Mieritz.

- Allerede fra tirsdag bliver der åbnet flere testcentre, og i løbet af syv dage vil vi være oppe på fuld kapacitet, siger han.

Falck har hidtil foretaget lyntest mod betaling, og tidligere lørdage har der maksimalt været foretaget 2000 test om dagen.

Lyntest er langtfra lige så pålidelige som de normale PCR-test, der hidtil er blevet brugt til at teste befolkningen.

Ifølge Sundhedsstyrelsen giver de kun det korrekte svar i 50 procent af tilfældene, mens PCR-test har en pålidelighed på 98 procent.

Det betyder, at man kan risikere at få en negativ test, selv om man er smittet. Derimod er man smittet, hvis testen er positiv.

Ifølge Sundhedsstyrelsen skal lyntest primært bruges til screeninger og ikke til personer med symptomer eller nære kontakter til smittede.

Regeringen besluttede tidligere i denne uge at tage lyntest i brug i kampen mod at få kontrol med coronavirusset, og fredag blev der derfor indgået en aftale med Falck om at levere 50.000 daglige test.

Lyntest skal være med til at aflaste testsystemet, som i øjeblikket er under pres på grund af stor efterspørgsel på testtider.

Falck sender tallene fra lyntest videre til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ritzau spurgte lørdag Statens Serum Institut, om de positive prøver kommer til at indgå i de daglige smittetal, men det er SSI ikke vendt tilbage med svar på.