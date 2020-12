2020 har kurs mod at blive året med rekordfå juleindbrud

Selv om antallet af anmeldte indbrud tog et nøk opad fra den 24. til den 25. december, ser 2020 ud til at blive et år med rekordfå juleindbrud.

Hvor der juleaftensdag blev anmeldt 57 indbrud, løb der 1. december 81 anmeldelser om indbrud ind hos politiet landet over. Det viser tal fra Rigspolitiet lørdag morgen.