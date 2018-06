201 dages indespærring udløser ingen erstatning til agent

Vestre Landsret afviser at give erstatning til en rumænsk mand for 201 døgns varetægtsfængsling, selv om han senere blev frifundet for de forbrydelser, han var indespærret for at have begået.

Landsrettens afgørelse er en stadfæstelse af den dom, som Retten i Holstebro afsagde tilbage i november 2017.