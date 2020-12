20.000 husstande i Aarhus skal koge forurenet vand

Det er en kontrolprøve af vandet, der har afsløret såkaldt coliforme bakterier. Aarhus Vand arbejder på at finde ud af, hvordan forureningen er sket.

- Vi har i Aarhus Vand indledt en intensiv jagt på eventuelle kilder til forureningen, siger produktionsdirektør Claus Homann i en pressemeddelelse.

Når man koger vandet, skal det "spilkoge" i en gryde i to minutter. Bruger man en elkedel til at koge sit vand, skal vandet koges ad to omgange med et par minutters mellemrum.

Har man allerede drukket vandet direkte fra hanen, er der ifølge Aarhus Vands hjemmeside kun "en meget lille risiko for, at du bliver syg", da der indtil videre kun er fundet små mængder af bakterier.

Det forurenede vand bliver leveret til haner i den vestlige del af Aarhus. Området er afgrænset mod øst af Herredsvej og Åby Ringvej, og ud mod vest er det afgrænset af Brabrand i syd, Kasted i nord og Vindskov/Geding mod vest.

Svar fra en række nye prøver af vandet vil være klar fredag. Herefter vil det stå klart, om kogeanbefalingen kan ophæves.