200 læger går på pension for at undgå dokumentationskrav

Det har ifølge DR fået 200 læger til at søge dispensation om at undgå kravet. Til gengæld forpligter de sig til at gå på pension senest til august næste år.

Alene i Region Hovedstaden har 92 praktiserende læger, der tilsammen har omkring 157.000 patienter, søgt om at komme på pension for at blive fritaget fra den tunge dokumentationsbyrde.

Dermed skaber lægerne en situation, hvor mange patienter snart kan stå uden en læge, og det bekymrer direktør for Danske Patienter, Morten Freil.

- Der er selvfølgelig et kæmpe problem, hvis så mange læger går på pension, for der er allerede lægemangel i dag, siger han til DR P4 København.

Selvom kvaliteten selvfølgelig skal være i orden, så er det forståeligt, at de læger, der alligevel er pensionsmodne, ikke magter at gennemgå hele proceduren for akkreditering.

Det mener formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i hovedstaden, Karin Zimmer.

- Det er jo en opgave, der er nemmere for de større praksisser, der kan fordele opgaverne mellem flere medarbejdere, men som kan være en rigtig stor opgave for en solopraksis, siger hun til DR P4 København.

Derfor håber hun, at Danske Regioner, der har været med til at lave aftalen om akkreditering, vil overveje at udskyde fristen til to år.

- Vil man beholde de her læger, så kunne man jo overveje at udskyde grænsen lidt, så de får to år mere i deres praksis, siger hun til DR P4 København.

I Danske Regioner holder man fast i, at akkrediteringen er nødvendig for at sikre høj kvalitet for patienterne.

Bo Libergren (V), som er næstformand i Regionernes Lønnings- og Takstnævn, vil ikke give nogen garanti om, at nogle læger kan slippe for kravet.

- Det at sige, at der er nogle læger, der ikke behøver at blive kvalitetssikret, det er jo noget, der potentielt har konsekvenser for patienterne.

- Derfor skal vi selvfølgelig lige overveje det to gange, siger han til DR P4 København.