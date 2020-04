20 tons testudstyr fra Hongkong er snart klar til brug

Det er blevet fordelt rundt i landet, så endnu flere danskere snart kan blive testet for coronavirus.

Denne uge har Sundhedsstyrelsen ændret sine retningslinjer, så langt flere fremover skal testes for coronavirus. Og denne uge har antallet af nye daglige testede været stigende.

Næstformand i Danske Regioner Ulla Astman (S) glæder sig over, at regionerne nu får maskiner og udstyr til at teste endnu flere.

- Vi ser i regionerne frem til at kunne teste endnu flere end vi gør i dag, siger hun.

- Vi har allerede udvidet vores test til at omfatte alle med symptomer - også milde symptomer - og i den kommende tid vil vi teste alle, der skal indlægges på hospital for behandling af andet end Covid-19, for at forebygge smitte på hospitalerne.

Testudstyret har en samlet værdi på omkring 35 millioner kroner og er doneret af en anonym dansk virksomhed.

Det er købt og leveret af den kinesiske medicinalvirksomhed BGI.

Ifølge Ulla Astman viser donationen, at alle parter i Danmark arbejder sammen om at løse de udfordringer, som sundhedsvæsenet står over for under coronakrisen.

- Vi er meget taknemmelige for de mange tilbud om hjælp, vi oplever fra erhvervslivet. Både når det drejer sig om konkrete donationer som denne, og når det handler om rent faktisk at fremskaffe varer på et presset globalt marked, siger hun i meddelelsen.

De nye testmaskiner er placeret på Herlev Hospital, Hvidovre Hospital, Slagelse Hospital, Sygehus Lillebælt, Aalborg Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital.

De første test ventes at kunne blive udført, så snart man er helt sikker på, at analysekvaliteten er af den rette kvalitet.