20 steder i landet er toiletbesøg nu del af coronabekæmpelse

I et nyt, nationalt forsøg skal spildevandet nu undersøges på 20 rensningsanlæg over hele landet. Forsøget løber hele juli. Et af dem er Hillerød Renseanlæg.

Overvågning af spildevand kan være et centralt element i den fremtidige epidemikontrol med coronavirus.

Det siger Jesper Gamst, der er administrerende direktør i Eurofins Danmark, der står for at analysere spildevandsprøverne for corona.

- Det kan være et godt redskab til at udpege områder, hvor sundhedsmyndighederne skal sætte særligt ind med persontest og smitteopsporing.

- Det kan give en bedre indikation på, hvor der er smitte, og hvor meget smitte der er i hvilke områder, siger han.

Spildevand er forurenet vand som eksempelvis udledes fra husholdninger.

Enkelte steder i landet er spildevand tidligere i mindre forsøg blevet undersøgt for corona. Det gælder blandt andet på Bornholm og i København.

I det nationale forsøg skal spildevand undersøges på renseanlæg i blandt andet Hillerød, Kolding, Thisted, Fredericia og Lyngby.

I det nationale forsøg bliver spildevandet testet, ved at de enkelte rensningsanlæg tager en prøve af vandet, som bliver sendt til analyse på Eurofins laboratorie.

Eurofins benytter et specielt kemikalie, der binder sig til vira, og som efterfølgende kan centrifugeres ud af spildevandet og analyseres på.

På den måde er det muligt at få et billede af, hvordan smitten er i det område, som rensningsanlægget er knyttet til.

Jesper Gamst mener, at coronatest af spildevandet er et godt supplement til de mange test i næsen eller svælget.

- Spildevandstest kan ikke erstatte persontesten. Den kan ikke stå alene. Men det kan klart gøre, at vi kun tester personer der, hvor det er nødvendigt, siger han.

Der er da også en betydelig økonomisk forskel på persontest og spildevandstest, siger Ida Marie Knudsen, der er spildevandsingeniør ved Københavns forsyningsselskab Hofor.

Ifølge hende koster hver spildevandsprøve mellem 5000 og 10.000 kroner, afhængigt af hvilke analyser der skal laves.

Sådan en prøve vil kunne teste spildevand fra eksempelvis 300.000 personer.

Til sammenligning koster en lyntest staten cirka 100-150 kroner per test ifølge Sundhedsministeriet.

Prisen for at teste 300.000 personer med lyntest vil altså være over 30 millioner kroner.

Folketinget vedtog 24. juni en ændring af epidemiloven, så myndigheder som Statens Serum Institut og kommuner fra 1. juli kan overvåge spildevandet for smitsomme sygdomme.