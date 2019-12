20 personer anholdt i omfattende terrorsag

- Flere af dem sigtes for terror efter straffelovens paragraf 114 stk. 1, oplyser chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov på et pressemøde onsdag eftermiddag.

Ved en aktion onsdag er omkring 20 personer over det meste af landet blevet anholdt for skaffe remedier til at fremstille sprængstoffer og for forsøg på at skaffe skydevåben.

- Vi har fået fat i alle dem, vi ledte efter. Der er altså ikke nogen på fri fod, siger chefpolitiinspektøren.

Ved aktionen har politiet over det meste af landet desuden ransaget omkring 20 adresser.

Baggrunden for aktionen er en mistanke om, at et terrorangreb med et "militant, islamistisk motiv" var ved at blive forberedt.

Det er uvist, hvor mange af de omkring 20 anholdte, der sigtes for terror, og hvad andre af de anholdte nøjagtigt sigtes for.

Politiet har heller ikke oplyst, om de anholdte menes at have haft konkrete planer om et terrorangreb mod et bestemt mål, eller om de mere bredt skulle have planer om at gennemføre et terrorangreb.

Det er heller ikke blevet givet nogle informationer om de anholdte. Derfor vides det eksempelvis ikke, hvilken nationalitet eller hvor gamle de er.

Syv af landets 12 politikredse var involveret i onsdagens aktion. Ud over København drejer det sig om Københavns Vestegn, Midt- og Vestsjælland, Fyn, Midt- og Vestjylland, Østjylland og Nordjylland.

Derudover har Politiets Efterretningstjeneste (PET) også været involveret i aktionen onsdag.

Operativ chef i PET Flemming Drejer fortæller, at den nye terrorsag ikke ændrer på terrortruslen i Danmark. Den betragtes fortsat som alvorlig.

På et kort pressemøde tilføjer han:

- Vi skal ikke lade os kue af terror. Vi skal leve vores liv normalt.

Flere af de anholdte vil torsdag blive fremstillet i grundlovsforhør, hvor anklagerne vil begære, at dørene bliver lukket.