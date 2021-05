20 ingeniører tager hul på ordning med skrottede vacciner

20 ansatte i ingeniørvirksomheden Lowenco kan blive de første til at få grønt lys til at modtage en af de skrottede coronavacciner gennem den nye frivillige tilvalgsordning.

Practio har fået opgaven med at vaccinere danskere med AstraZeneza og Johnson & Johnson-vaccinerne, der ikke længere er en del af det officielle vaccineprogram.

Lørdag skal de 20 ingeniører til en lægekonsultation. Konsultationen skal afgøre, hvorvidt det vil være sundhedsmæssigt forsvarligt for dem at modtage en af de to vacciner.

Får de grønt lys, vil de allerede søndag modtage et stik med en vaccine.

De 20 ansatte har sagt ja til den frivillige vaccineordning, fordi de skal til Indien for at hjælpe med at sætte en vaccinefabrik op.

Siden fredag har flere end 10.000 mennesker skrevet sig op til en lægekonsultation hos en af Practios læger.

De to vacciner er taget ud af vaccinationsprogrammet efter sjældne tilfælde af usædvanlige blodpropper hos personer, som har fået en af vaccinerne.