20-årig mand i kritisk tilstand efter overfald i Horsens

Tre-fire mænd udsatte 20-årig for grov vold og kørte siden galt i BMW, som de flygtede fra, mener politiet.

En 20-årig mand er i kritisk tilstand efter grov vold i Sølvgade i Horsens, og tre eller fire personer, der flygtede, er eftersøgt.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet, der modtog anmeldelsen cirka 16.30, mener, at manden blev udsat for grov vold af tre eller fire yngre mænd.

Gerningsmændene kørte efter voldsepisoden væk i en BMW, men på Nørretorv kørte de galt og flygtede fra uheldsstedet.

Politiet leder i øjeblikket efter gerningsmændene, efter at man under efterforskningen har kunnet kæde de to episoder sammen.

Vidner havde nemlig først anmeldt færdselsuheldet på Nørretorv 16.25, hvor mændene flygtede fra, og kort tid efter kom så anmeldelsen om voldsepisoden i Sølvgade, der var sket inden.

De to gerningssteder har været afspærret i længere tid tirsdag. Hunde, teknikere og "mange politifolk" efterforsker sagen, skriver Sydøstjyllands Politi.

Det er endnu uvist, hvad motivet til voldsepisoden er, og politiet ved heller ikke, om der er nogen relation mellem mændene.

De pårørende til den 20-årige er underrettet.

Politiet fortsætter med at efterforske sagen natten igennem, og det vil ikke oplyse yderligere før onsdag formiddag, oplyses det.