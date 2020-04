Retten i Odense har onsdag idømt en 20-årig ung mand flere års fængsel for et hjemmerøveri begået mod en ældre mand i december. Manden blev blandt andet overfaldet og truet under røveriet (arkivfoto).

20-årig mand får flere års fængsel for brutalt hjemmerøveri

Den 9.december sidste år bliver der ringet på en 75-årige mands dør i Odense.

Da han åbner, bliver han overfaldet af to gerningsmænd, der vælter ham ned på gulvet og truer ham med en gas- eller signalpistol.

Derudover bliver han slået i hovedet med pistolen og en kødhammer, som gerningsmændene finder på adressen.

Onsdag er en 20-årig mand ved Retten i Odense blevet idømt fem et halvt års fængsel for røveriet.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Den 75-årige får i forbindelse med røveriet også bundet et viskestykke rundt om munden.

Gerningsmændene slipper afsted med briller, ure, diverse samlermønster og en pung med kontanter.

Den 20-årige Nicolaj Frits Nancke bliver dog anholdt umiddelbart efter røveriet, da politiet befinder sig i området lyder det.

En borger har nemlig anmeldt en "mistænkeligt forhold", hvor man har set to personer iført handsker og hættetrøjer, som har medbragt en taske.

De bliver begge set løbe væk fra gerningsstedet, men politiet anholder den 20-årige.

Medgerningsmanden formår dog at slippe væk ved at springe ind i en bil, der holder og venter med en chauffør bag rattet.

Anklager Christian Nielsen siger, at dommen blandt andet er blevet begrundet med, at der var tale om et "meget groft hjemmerøveri", at det blev begået "af flere i forening", og at der var blevet brugt et våben.

- Samtidig er sagen et rigtigt godt eksempel på, hvor vigtigt det er, at borgere kontakter politiet, når de har mistanke til, at noget ikke er som det skal være i deres lokalområde, siger han i pressemeddelelsen.

Den 20-årige mand valgte på stedet at anke dommen.