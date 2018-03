20-årig lettet efter dom: Slipper for plet på børneattest

Vestre Landsret har frifundet ham for at udbrede børnepornografisk materiale ved at have delt en meget omtalt sexvideo, hvor to 15-årige har seksuelt samkvem.

En 20-årig mand fra Syddjurs er lettet, efter at han fredag har fået en dom på 30 dages betinget fængsel vekslet til en bøde på 2500 kroner.

- Han blev lettet. Nu kan han lægge det bag sig og får ikke en anmærkning for børneporno på børneattesten, siger hans forsvarsadvokat, Dorthe Østerby.

Den 20-årige har erkendt, at han delte sexvideoen til 12 personer.

Det havde han ingen betænkeligheder ved, da han anså de to personer i videoen for at være voksne.

Den forklaring har landsretten godtaget. Retten dømmer ham i stedet for blufærdighedskrænkelse og for at udbrede private billeder.

Det er en alvorlig sag i sig selv, men ikke noget, der ifølge forsvarsadvokaten kan sammenlignes med at blive dømt for børneporno.

- Det er også alvorligt at have delt billeder af privatlivets forhold og krænket blufærdigheden, men straffemæssigt har det et helt andet tilsnit, siger Dorthe Østerby.

Var han blevet dømt for børneporno, ville det blive noteret på hans børneattest.

Børneattesten er en attest, som arbejdsgivere og foreninger indhenter, hvis man søger ansættelse eller frivilligt arbejde, der har med børn under 15 år at gøre.

En plet på attesten kunne således hæmme den 20-årige senere i livet.

I sin procedure i landsretten argumenterede Dorthe Østerby for, at den 20-årige skulle frifindes eller maksimalt idømmes en bøde på 2000 kroner.

- Der er lighed for loven, sagde hun med henvisning til, at de to drenge, der optog videoen, i 2016 blev idømt en bøde på netop det beløb.

I anklagemyndigheden er man overrasket over landsrettens dom.

- Byretten er i en række tilfælde kommet frem til et andet resultat, så på den måde er det overraskende, at landsretten kommer frem til dette resultat.

- Men det er jo en konkret vurdering, som landsretten har foretaget, og det skal de også gøre. Det må vi så tage til efterretning, siger vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen.