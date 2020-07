20-årig kvinde blev kvalt i Køge: 18-årig sigtes for drab

Det fremgår af sigtelsen, som anklager Rune Rydik har læst op under et grundlovsforhør i Retten i Roskilde onsdag eftermiddag.

En 18-årig mand sigtes for at have kvalt en 20-årig kvinde, som blev fundet død tirsdag i en lejlighed i Køge.

Manden blev anholdt tirsdag omkring klokken 16.10 - umiddelbart efter, at en ambulance ankom til adressen, hvor kvinden blev fundet dræbt.

En 22-årig mand blev anholdt nogenlunde samtidig. Han sigtes for medvirken til drab og er også til stede Retten i Roskilde.

Ifølge sigtelsen tilskyndede han den 18-årige til at dræbe offeret i en besked på et socialt medie.

I beskeden, som blev sendt inden drabet, skrev han "så skaf hende af vejen" - eller lignende - fremgår det af sigtelsen.

Begge mænd nægter sig skyldige. De fremstod rolige og fattede, både da de ankom til retslokalet, og da sigtelsen blev læst op.

Yderligere to personer har været anholdt i sagen, men de er blevet løsladt.

Den 18-årige bor i Køge, mens den 22-årige er fra Vejle-egnen.

Det er uvist, hvad mændenes motiv til drabet har været - hvis det altså er dem, der står bag kvindens død.

Dommer Mogens Pedersen har - trods protest fra pressen - valgt at holde retsmødet bag lukkede døre. Derfor får journalister og andre tilhørere ikke mulighed for at høre, hvad de sigtede forklarer om sagen.

Politiets bevismateriale bliver også hemmeligholdt.

Beslutningen om dørlukning er truffet efter anmodning fra anklageren.

Af hensyn til den videre efterforskning skal det ikke kunne læses i medierne, hvad der bliver sagt og fremlagt i grundlovsforhøret, mener Rune Rydik.

Ifølge Ekstra Bladet, der har været i kontakt med den afdøde kvindes mor, var offeret tømrerlærling.

Hun boede ikke på adressen, hvor hun blev fundet død, men kom der ofte.

Senere torsdag vil dommer Mogens Pedersen beslutte, om der er grundlag for at varetægtsfængsle de to sigtede.