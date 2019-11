20-årig fængslet for medvirken til dramatisk fangeflugt

Manden er sigtet for at have medvirket til bandemedlemmet Hemin Dilshad Salehs flugt fra psykiatrisk afdeling i Slagelse tirsdag.

Allerede torsdag blev den 20-årige sammen med en 25-årig mand fremstillet i grundlovsforhør, hvor de begge nægtede sig skyldige.

Den ældste blev varetægtsfængslet, men dommeren fandt ikke politiets mistanke mod den 20-årige så underbygget, at han kunne varetægtsfængsles. I stedet fik han sin anholdelse opretholdt i tre døgn.

Søndag er det så lykkedes politiet at finde yderligere materiale mod manden, så en dommer har fundet, at der i hvert fald er en "begrundet mistanke" om, at han er skyldig, som det hedder i retsplejeloven.

Foruden de to mænd sidder en tredje mand fængslet i Hamburg med henblik på udlevering til Danmark.

Hemin Dilshad Saleh, der er en ledende skikkelse i bandegrupperingen NNV, sad varetægtsfængslet i surrogat på den psykiatriske afdeling i Slagelse.

Tirsdag eftermiddag fik han besøg af en person, der angiveligt havde købt kage med til kaffen. Men i kageæsken lå to pistoler.

Mændene truede personalet med pistolerne, og for at understrege alvoren i truslerne affyrede de et skud ned i gulvet. Derefter lykkedes det dem at slippe ud fra sygehuset.

Saleh er mistænkt for sammen med 18 andre at have deltaget i et brutalt overfald i en frisørsalon på Nørrebro i København. Her blev to mænd - den ene medlem af den rivaliserende bande Brothas - udsat for grov mishandling.