20-årig dræbt af skud i københavnsk frisørsalon

En 20-årig mand er død, efter at han tirsdag eftermiddag blev skudt i en frisørsalon på Mørkhøjvej i København.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Skyderiet skete i Salon Ørn på Mørkhøjvej i Brønshøj.

Det fremgår ikke, hvor mange skud der er affyret, men flere vidner - herunder elever på Nørre Gymnasium, der ligger lige over for salonen - fortæller til Ekstra Bladet, at de hørte omkring fem skud.

Kort efter så de folk løbe både ud og ind af salonen.

De pårørende til den 20-årige er blevet underrettet.