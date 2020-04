198 nye coronasmittede i Danmark siden onsdag

Reelt menes langt flere dog at være smittet, da det ikke er alle, der udviser symptomer på coronavirus, som testes for det.

Statens Serum Institut har tidligere vurderet, at det reelle antal smittede kan være 30-70 gange højere end det officielle tal.

Det er blandt andet baseret på erfaringer fra Island og Tyskland. Derudover bygger estimatet på test af 1000 danskere, der har doneret blod.

82.380 danskere er frem til torsdag blevet testet for smitte med coronavirus. Det er 4668 flere end onsdag.

309 mennesker i Danmark er døde efter at være smittet med coronavirus, viser den seneste opgørelse fra onsdag eftermiddag.

Onsdag eftermiddag var 362 indlagt på danske sygehuse med Covid-19 - heraf var 89 på intensiv og 75 i respirator. Antallet af indlagte er faldet næsten hver dag de seneste uger.

Situationen med coronavirus er af myndighederne vurderet til at være så tilpas meget under kontrol, at dagtilbud over hele landet begyndte at genåbne onsdag. Desuden åbnede skolerne for de mindste elever.

Myndighederne regner med, at antallet af smittede og indlagte vil stige de kommende uger på grund af den gradvise genåbning af samfundet. Det skyldes, at flere i den forbindelse mødes og opholder sig tættere.

27. februar blev den første i Danmark testet positiv for coronavirus. Det var en mand, som havde været på skiferie i det nordlige Italien. Siden da er antallet af smittede herhjemme steget støt.

Onsdag rundede det samlede antal bekræftet smittede i hele verden to millioner mennesker.