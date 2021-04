19.000 fjerkræ på besætning med fugleinfluenza aflives

Et nyt udbrud af den smitsomme fugleinfluenza H5N8 har ramt en fjerkræbesætning, og 19.000 ænder og gæs skal derfor aflives.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Fugleinfluenzaen har ramt forskellige besætninger de seneste fem måneder, og ifølge en souschef i styrelsen var Danmark nær en slutning på epidemien.

- Vi var tæt på at kunne ophæve restriktionszonerne efter de seneste udbrud på Vestsjælland, og så frem til at se en slutning på epidemien. Derfor er det ulykkeligt, at vi har et nyt udbrud, siger Tim Petersen, der er souschef i Fødevarestyrelsen, i pressemeddelelsen.

Udbruddet er det 15. i Danmark siden november.

Fra torsdag begynder styrelsen i samarbejde med Beredskabsstyrelsen at aflive dyrene, for at undgå at smitten spreder sig.

Der er tale om en større besætning i Vinderup ved Holstebro. Alle fjerkræejere og slagterier i området er underlagt særlige restriktioner på grund af den smitsomme fugleinfluenza.

I en zone på ti kilometer fra den smittede fjerkræbesætning er det nu forbudt at sælge eller flytte æg, høns og andre fugle. Flere slagterier i området er underlagt særlige regler om rengøring og desinfektion af køretøjer, udstyr og ansatte.

- Det er en meget alvorlig og dødelig sygdom for fuglene, og nu må vi fastholde kravet om, at høns og andre fugle skal holdes under tag eller lukket inde, siger Tim Petersen.

Fødevarestyrelsen opfordrer desuden alle fjerkræavlere til at være opmærksomme på, at de skal holde deres dyr under tag eller lukket inde.

Dyrene kan blive smittet af vilde fugle, der søger føde. Der bliver stadig fundet døde vilde fugle, der er smittet med fugleinfluenza, oplyser styrelsen.