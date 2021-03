19 mænd og kvinder fængslet for organiseret hashhandel

Udfaldet af grundlovsforhørene, der fandt sted i to retssale ved Københavns Byret, er, at 19 mænd og kvinder er blevet varetægtsfængslet for den heftige handel.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

- I forbindelse med onsdagens aktion mod den organiserede hashhandel på Christiania blev 19 personer fremstillet i grundlovsforhør. Alle 19 blev varetægtsfængslet i 27 dage, lyder det torsdag formiddag.

Ved aktionen onsdag morgen blev 28 adresser ransaget, mens 25 personer blev sigtet for at have spillet en rolle i det omfattende salg fra standen.

Ifølge politiet har personerne foretaget mere end 8500 handler med hash fra januar til marts.

Infostanden åbnede, da Christianias Pusher Street og Green Light District, hvor der normalt handles med hash, blev omfattet af et midlertidigt opholdsforbud.

Forbuddet fik hashhandlen til at sprede sig til områderne rundt om Christiania. Fristaden valgte samtidig at lukke helt ned for gæster.

Politiinspektør Tommy Laursen fortalte onsdag, at politiet har været opmærksom på, at hashhandlen ville rykke væk fra Pusher Street, da politiet indførte opholdsforbuddet.

- Vi blev ret hurtigt klar over, at man fra denne her informationsstand, som de havde sat op ovre ved Den Grå Hal, også foretog hashhandel. Så gik vi i gang med at efterforske det, sagde Tommy Laursen til Ritzau.

Handlerne svarer til cirka 40 kilo hash. Undervejs i forløbet har politiet holdt øje med standen ved hjælp af blandt andet videoovervågning og snuppet flere købere.

- Det er for at underbygge, at det er hash, så de ikke siger, at det er vingummibamser, de har stået og solgt, forklarede Tommy Laursen.

Mens 19 mænd og kvinder altså er blevet varetægtsfængslet, kom de andre seks personer ikke for en dommer. De blev ikke krævet fængslet, fordi de ikke har handlet med så meget hash.

Ved et af grundlovsforhørene onsdag fortalte senioranklager Tanja Sødergaard, at hashplader til boden blev gemt i skraldespande, bag spritdispensere, i tagkonstruktionen eller i buskadset tæt på standen.