19-årig svensk mand efterlyses efter dødsfald i Køge

Han døde tilsyneladende af et hjertestop, men inden han endte på hospitalet, havde han været involveret i tumult på Nylandsvej i Køge.

Nu efterlyser politiet en 19-årig mand, Ali Kadem Jawad Al-Khulazaie, som mistænkes for at have en rolle i sagen om dødsfaldet, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet tror, at den 19-årige, der er fra Sverige, men bor i Rødovre, har været til stede ved episoden.

Den nu afdøde mand blev bragt til Køge Sygehus efter episoden. Han var blevet udsat for stump vold ifølge politiet.

- Syv minutter over midnat får vi flere henvendelser om slagsmål, tumult, råb og skrig på Nylandsvej. Nogle personer læsser herefter en tilsyneladende livløs mand ind i en bil og kører fra stedet, fortalte politiets kommunikationsrådgiver Martin Bjerregaard tidligere fredag.

Kort efter episoden anholdt politiet seks mænd. De blev afhørt, men senere løsladt, da der blev ikke fundet grundlag for at fremstille dem i grundlovsforhør.

Den 19-årige mistænkte er ikke en af de personer, der har været anholdt eller afhørt.

Politiet har en formodning om, at han i øjeblikket befinder sig i Køge-området.

Den unge mand er almindelig af bygning, 173 centimeter og har en tatovering af en engel i nakken, oplyser politiet.

Politiet vurderer, at episoden på Nylandsvej er relateret til en intern strid.

Det udtaler Kim Løvkvist, der er leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet i Midt- og Vestsjællands Politi.

- Vores vurdering af sagen er, at offer og gerningsmand kendte hinanden, og at tumulten er opstået på grund af en intern strid imellem parterne.

- Vi er meget interesserede i at høre fra borgere, som har set den efterlyste, eller som ved hvor han opholder sig, så han kan blive afhørt til sagen, da vi stadig er i gang med at belyse omstændighederne omkring dødsfaldet, lyder det i pressemeddelelsen.