19-årig sigtet for voldtægt og at have sneget sig til sex

To alvorlige sigtelser hænger over hovedet på en 19-årig mand, der onsdag skal for retten ved et grundlovsforhør.

Teenageren er sigtet for at have voldtaget en 19-årig kvinde, der ikke havde givet sit samtykke. Derudover er han sigtet for at have sneget sig til sex med en anden 19-årig kvinde.