19-årig mand varetægtsfængsles efter vanvidskørsel

En mand udsatte onsdag andre for fare, da han i høj fart kørte mod en modkørende bil og over en jernbanebom.

En 19-årig mand fra Holte er torsdag blevet varetægtsfængslet frem til den 8. juli efter et grundlovsforhør i Retten i Roskilde, hvor han er sigtet for vanvidskørsel og for at bringe andres liv i fare.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Den 19-årige kørte ifølge politiet onsdag aften med høj fart - nogle steder over det dobbelte af det tilladte - rundt omkring Rødvig og Stevns på Sydsjælland.

I en stjålet bil kørte han gennem nogle jernbanebomme, mens et tog var på vej til at krydse vejbanen.

- Biltyven standsede ikke op, men kørte venstre om helleanlægget igennem bommene, så de blev beskadiget, skriver politikredsen i sin døgnrapport.

Undervejs kører manden mindst 140 kilometer i timen på en strækning, hvor det var tilladt at køre 70 kilometer i timen.

Politiet mener, at manden var påvirket. Det skal en blodprøveanalyse nu afklare, oplyser politikredsen.

På et tidspunkt er den 19-årige ved at støde sammen med en modkørende bilist, da han med høj fart kører over i den modsatte vognbane. Den modkørende bilist må svinge ud mod græsrabatten for at undgå sammenstød.

- Det er en noget chancebetonet kørsel i forhold til at køre ned mellem nogle jernbanebomme uden at tænke på risikoen for sammenstød med toget, siger Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, til Ritzau.

- Summen af de her enkelte episoder gør, at det i hvert fald i folkemunde falder ind under vanvidskørsel, tilføjer han.

Efter reglerne regnes særligt hensynsløs kørsel som vanvidskørsel, hvis man overskrider hastighedsgrænsen med mere end 100 procent ved kørsel over 100 kilometer i timen.

Spirituskørsel kan også regnes som vanvidskørsel, hvis personen har en promille over 2,0.