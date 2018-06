19-årig frifindes for børneporno ved at dele sexvideo

Sådan lyder dommen i den sjette prøvesag i det omfattende Umbrella-kompleks i Østre Landsret. I sagen sigtes mere end 1000 personer for at have delt videoklip, hvor en 15-årig pige og dreng har seksuelt samkvem.

Den 19-årige får dog en bøde for blufærdighedskrænkelse, da hun ved at dele videoen krænkede den ene af de to 15-årige, som ses i videoen. Bøden lyder på 1500 kroner.

Dommen er en ændring af afgørelsen i byretten, hvor kvinden blev idømt ti dages betinget fængsel for børneporno og for at have krænket pigen i videoen.

I dommen har landsretten lagt vægt på, at den 56 sekunder lange video har en dårlig kvalitet, og kvinden sendte den videre til veninden blot 28 sekunder efter selv at have modtaget den.

I landsretten forklarede den 19-årige kvinde, at hun kun så to-tre sekunder af videoen, før hun sendte den videre.

Kvinden fortalte - ligesom flere andre unge har fortalt i retten - at der var meget snak om sexvideoen. Men hun nægtede i retten at vide, at de to i videoen var under 18 år, så der var tale om børneporno.

- Jeg var ikke rigtigt involveret i snakkene. Det var ikke rigtigt noget, jeg hørte så meget efter. Så jeg ved det ikke, lød forklaringen.

Fem af landsrettens seks dommere var enige om afgørelsen, mens en enkelt mente, at kvinden helt skulle frifindes.

Frifindelsen for børneporno får stor betydning for den unge kvinde, som dermed slipper for en plet på børneattesten, der kan forhindre hende i at arbejde med børn.

I alt er der rejst ni prøvesager i komplekset. I to sager i landsretten er der også kun dømt for blufærdighedskrænkelse og givet bødestraffe.

I to andre sager er tiltalte idømt betingede fængselsstraffe for børneporno, mens en kvinde i en femte sag helt er frifundet.

Sagerne er ikke helt ens. Der kan eksempelvis være forskel på antallet af delinger, og hvilke klip der er delt.