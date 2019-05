19-årig fængslet for drab i forbindelse med villabrand

En 19-årig mand er fængslet for at have dræbt en 61-årig med flere slag i ansigtet. Han nægter sig skyldig.

En 19-årig tysk mand, der er sigtet for drabet på en 61-årig mand i hans hjem i Blåvand, er blevet varetægtsfængslet i foreløbig to uger.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Den 61-årige Cai Lennart Henriksen blev dræbt, inden der blev sat ild til hans hjem i Blåvand natten til tirsdag. I branden omkom også hans 85-årige samlever Else Nielsen. Hun døde af kulilteforgiftning.

De to omkomne boede i huset, men det lykkedes først onsdag for politiet at identificere dem med sikkerhed.

Branden i villaen er siden blevet bredt efterforsket af politiet, og onsdag aften klokken 22.18 blev den tyske mand anholdt.

Torsdag eftermiddag blev han fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Esbjerg.

Ifølge JydskeVestkysten, som var til stede ved grundlovsforhøret, er han sigtet for at have dræbt den 61-årige med flere slag i ansigtet. Det skulle være sket med et stumpt våben - altså et våben, som hverken er spidst eller skarpt.

Politiet skriver på Twitter, at den unge mand nægter sig skyldig, men han kærede ikke kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten.

Da grundlovsforhøret foregik for lukkede døre er det endnu sparsomt med oplysninger om sagen.

Det er således ikke muligt at få at vide, hvad politiet bygger mistanken mod den 19-årige på, hvad hans motiv menes at være, eller hvad han nærmere har forklaret i grundlovsforhøret.

Både kriminalteknikere, hundeførere og efterforskere har siden tirsdag arbejdet i området omkring villaen.

Og arbejdet med at efterforske står stadig på, oplyste vicepolitiinspektør og efterforskningsleder Jacob Ulvedal Andersen tidligere torsdag.

- Vi efterforsker stadig bredt. Derfor vil vi også gerne fortsat høre fra vidner i sagen. Vi har allerede fået henvendelser, men andre kan også have set eller hørt noget, sagde han.

Lokale betjente vil fredag tage til Blåvand. Her kan borgere tale med dem om sagen, ligesom vidner kan henvende sig til dem.