188.000 opslagsord skal indgå i digitalt opslagsværk

Det skriver de i en pressemeddelelse.

Portalen skal skabe rammer om et digitalt univers, hvor alle har gratis adgang til informationer, viden og værker af national betydning.

Den tager udgangspunkt i onlineleksikonet Den Store Danske og opslagsværket Trap Danmark. Med det udvidede samarbejde bliver portalen mere omfattende.

- Det at vi samarbejder med universiteterne betyder, at den viden, der kommer til at ligge på portalen, er forskningsbaseret og skrevet af de fremmeste akademikere på området, sige direktør for Gyldendal, Morten Hesseldahl.

- Det at vi går sammen med Sprog- og Litteraturselskab gør også, at "Ordbog over det danske Sprog", hvilket er et meget omfattende værk, bliver tilgængeligt via portalen.

Direktøren er glad for, at bestyrelsen har fået ekstra medlemmer og at samarbejdet er blevet udvidet.

- Det vil sige, at der er langt større udsigt til, at projektet bliver til noget, og vi får etableret en permanent portal i Danmark fremover.

Han peger på, at portalen er nødvendig i en tid, hvor fake news er blevet en del af hverdagssproget og det for borgere kan være svært at følge med i den udvikling, som verden gennemgår.

- Det er utrolig afgørende i de her år, hvor der er så mange informationer derude, at der er en forskningsbaseret, kvalitetssikret og dansk skrevet vidensportal, hvor man kan være sikker på, at her har man gjort sig umage for at nå et højt troværdighedsniveau.

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti over de næste fire år bevilget 23 millioner kroner til projektet.

Portalen forventes at være klar i 2020.