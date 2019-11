180.000 danskere er allergiske over for parfume

Det er baggrunden for, at Miljøstyrelsen nu lancerer en kampagne på sociale medier for at få de unge til i højere grad at vælge produkter uden parfume.

- Målet er ikke at få de unge til at holde helt op med at bruge produkter med parfume, men at få dem til at økonomisere med den.

- For eksempel ved at udskifte deodoranten med en parfumefri variant, siger funktionsleder Elisabeth Paludan, Miljøstyrelsen, i en pressemeddelelse.

Kampagnen er rettet mod unge i alderen 13 til 16 år. Det er nemlig der, at forbruget af parfume ofte begynder.

Parfumeallergi viser sig typisk som eksem eller rødme, men det kan også være i form af små blærer, der brister og bliver til sår.

Allergien kan ramme alle og udvikles over tid, når man bliver udsat for parfumestoffer.

- Når man udvikler parfumeallergi, drejer det sig om mængden af parfume, man udsætter sig selv for. Jo mere, jo større risiko er der.

- Derfor betyder det noget, at de unge begynder at bruge parfumerede produkter tidligt, for så er der flere år, hvor de er udsat for parfume og kan udvikle allergi, siger Elisabeth Paludan.

Det bedste råd er ifølge Miljøstyrelsen at vælge en parfumefri deodorant. Man kan også vælge at sprøjte parfume på tøjet i stedet for direkte på huden.

Men det handler ikke bare om råd og oplysning. Der skal også skrues på andre knapper, påpeger miljøminister Lea Wermelin (S).

- Derfor arbejder vi også med at regulere allergifremkaldende stoffer ved for eksempel forbud, mærkning eller information, så man som forbruger bedre helt kan undgå kemikalier, der kan give hudallergi, siger hun.

Det skønnes, at allergi og eksem som følge af kemikalier i forbrugerprodukter årligt koster samfundet 500 millioner kroner.

Man kan møde kampagnen på de sociale medier, hvor der blandt andet er en film til teenagere, og hvor influencere hjælper med at formidle budskabet.