Statsminister Mette Frederiksen (S) mener, at det er helt fortjent, at 18-årige Anja Leighton fredag modtog pigeprisen fra PlanBørnefonden på FN's pigedag. (Arkivfoto)

18-årige Anja vandt Pigeprisen: Nu hylder Mette F. hende

Statsminister Mette Frederiksen (S) hylder modtageren af PlanBørnefondens pigepris, Anja Leighton, og kalder hende et forbillede.

- Anja er et forbillede for andre unge piger og drenge, som ønsker at sige fra. Og en påmindelse til forældre, lærere og andre voksne om at tage ansvar for de rammer, som vores børn vokser op i, skriver Mette Frederiksen på Facebook.

Fredag modtog Anja Leighton børnerettighedsorganisationen PlanBørnefondens pigepris ved en festlighed på Gasværksvejens Skole i København.

Hun fik prisen på FN's pigedag for at sætte fokus på sexchikane i landets gymnasier.

- Jeg helt vildt stolt af, at denne debat har bragt voldtægtskultur og sexistiske magtstrukturer blandt unge på dagsordenen, og at de problemer nu betragtes som reelle af mange flere, sagde hun ifølge PlanBørnefonden, efter at hun havde fået prisen.

Den 18-årige blev offentligt kendt, da hun som 15-årig stod frem og talte mod gymnasietraditionen "puttemiddage". Det har ifølge statsministeren været en modig beslutning.

- Hun har stillet sig modigt frem, selv om det ville være lettere at gemme sig, skriver Mette Frederiksen i opslaget.

Anja Leighton gik dengang på Rungsted Gymnasium nord for København, hvor hun ved et optagelsesritualet "puttemiddag" skulle smide trøjen foran omkring 90 drenge.

Til middagen var der påklædningskrav om kort nederdel, hvid skjorte, høje hæle og rødt undertøj.

Hun skrev i 2018 bogen "Aldrig kun til pynt - Et søstermanifest" om de seksuelle krænkelser, hun oplevede på gymnasiet.

Her skriver hun blandt andet om, at der ikke skal være krav til, at man skal være på en bestemt måde for at kunne være med i gymnasiet.

Derfor er det ifølge Mette Frederiksen fuldt fortjent, at den 18-årige dansker nu har modtaget pigeprisen.

- Anja har min dybeste respekt. Tillykke med prisen! skriver statsministeren på Facebook.