18-årig tiltalt for drabsforsøg: Skulle bare stjæle penge

Han er tiltalt for drabsforsøg på en 69-årig cykelhandler på Østerbro i København. Det foregik ifølge anklagemyndigheden i forbindelse med et hjemmerøveri om morgenen 27. februar sidste år, som han begik sammen med en anden.

Den 18-årige nægter sig skyldig.

Den unge mand, der kommer fra Albanien, kom til Danmark i januar sidste år. Han mødte ham, som han senere begik røveriet med, på en klub på Nørrebro i København.

Ifølge den tiltalte var det den anden hjemmerøver, der planlagde røveriet, og den dengang 17-årige dreng følte sig presset til at medvirke.

- Han sagde, at jeg bare skulle følge ham. Han skulle nok føre an. Jeg skulle bare gøre, som han sagde. Jeg fik at vide, at der ikke ville være nogen hjemme, fortæller han i byretten mandag via en tolk.

Ifølge anklagemyndigheden havde den nu 18-årige besluttet sig for at lade hjemmerøveriet udvikle sig til drab.

- Slå ham ihjel, lød befalingen ifølge anklageskriftet fra tiltalte, inden både han og hans kammerat gik amok på den ældre cykelhandler.

Offeret fik først bundet hænderne. Herefter blev han trådt på halsen, sparket i hovedet, stukket med kniv og tæsket med et koben. Til sidst blev han efterladt alene. Bevidstløs og i livsfare.

I forbindelse med røveriet sagde politiet, at de to gerningsmænd havde ligget på lur i mindst to timer, inden de slog til.

Det er politiets opfattelse, at i alt tre personer skal have medvirket til forbrydelsen. Det bekræfter den 18-årige mandag.

Ham og hans kammerat blev kørt til adressen af en tredje person, der efterfølgende blev i bilen og ventede.

Foreløbig har Københavns Politi dog ikke haft held til at pågribe andre end den 18-årige. Den anden hjemmerøver er blevet anholdt i Makedonien, men en udlevering er endnu ikke blevet gennemført.

Anklagemyndigheden har rejst sagen mod den 18-årige som en nævningesag. Det betyder, at der vil være et krav om mindst fire års fængsel.

Udgangspunktet i sager om hjemmerøverier er da også fem års fængsel. Og da den 18-årige ud over hjemmerøveri tiltales for drabsforsøg, vil straffen efter alt at dømme være strengere.

Et drabsforsøg straffes isoleret set i udgangspunktet med seks års fængsel.

Ud over en fængselsstraf vil anklageren have den unge mand udvist af Danmark.

Retssagen mod den 18-årige fortsætter onsdag og fredag, hvor der forventes at falde dom.