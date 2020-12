En patruljevogn holdt for rødt i Silkeborg, da den blev beskudt med fyrværkeri fra et bomberør, oplyser politiet. (Arkivfoto)

18-årig sigtes for at skyde fyrværkeri mod patruljevogn

Betjente i patruljevogn i Silkeborg var mål for affyring fra et bomberør, mener politiet. Ung mand nægter.

Potentielt farlig brug af fyrværkeri kan betyde, at en ung mand fra Silkeborg får en skærpet straf, såfremt han senere tiltales og dømmes.

Onsdag er den 18-årige blevet sigtet for overtrædelse af en ny bestemmelse i straffeloven, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Manden beskyldes for at have affyret to skud fra et bomberør mod betjente i en patruljevogn om aftenen 22. december.

Det var tilsyneladende en reaktion på, at betjente forinden havde anholdt en anden ung person for uorden og fyrværkeri.

Tidligere i december trådte en ændring af straffeloven i kraft om netop affyring af for eksempel fyrværkeri mod borgere, politi og brandvæsen. Straffen er sat op med en tredjedel.

I mindst to andre lignende tilfælde med en formodet overtrædelse af den nye paragraf 119 b er de sigtede straks blevet sendt bag tremmer - dommere har vurderet, at der var grundlag for varetægtsfængsling.

Få dage før jul blev en 22-årig varetægtsfængslet for at have beskudt betjente i Æblehaven i Roskilde. Desuden er en 16-årig blevet fængslet for juleaften at have affyret fyrværkeri mod betjente på Blågårds Plads i København.

Imidlertid er den 18-årige fra Silkeborg på fri fod efter afhøringen. Anklagemyndigheden har vurderet, at den unge ikke skal fremstilles for en dommer, oplyser vagtchefen i politikredsen.

Forklaringen er ifølge vagtchefen, at betjentene befandt sig inde i patruljevognen.

I en pressemeddelelse onsdag oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, at skuddene fra bomberøret eksploderede få meter fra patruljevognen, som blev ramt af fragmenter.

Den 18-årige nægter sig skyldig. Når efterforskningen er slut, skal anklagemyndigheden tage stilling til, om der skal rejses tiltale. Derefter bliver det op til Retten i Viborg at afgøre sagen.