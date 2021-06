18-årig mand anholdt to år efter voldeligt røveri

Efter to år har politiet fundet frem til og anholdt en mand, som mistænkes for at have udsat en 65-årig kvinde for vold under et hjemmerøveri i Stenlille nordvest for Ringsted.

Det skriver Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Det var 2. juni 2019, at manden, der i dag er 18 år, ifølge politiet trængte ind i kvindens hjem på Kirkevej ved at bryde et vindue op.

Under overfaldet fik kvinden flere knytnæveslag, og manden tog kvælertag på hende.

Af lægelige vurderinger fremgår det, at kvinden har været i livsfare under overfaldet, skriver politiet. Kvinden er i dag 67 år.

Politiet fik anmeldelsen lidt over klokken 06.30 fra kvindens familie, som hun havde ringet til, kort efter at manden havde forladt hendes hus.

Ifølge politiet er det gennem DNA-prøver, at det bliver opmærksom på den 18-årige, da han tidligere har afgivet en DNA-prøve i en anden politisag, fortæller politiinspektør Kim Kliver.

- Der har været en lang periode, hvor vi har efterforsket sagen og afhørt en række vidner i tiden efter forbrydelsen, men uden at komme afgørende nærmere på en gerningsmand.

- Nu opstod der et DNA-match, som kan kæde den anholdte sammen med det grove hjemmerøveri, siger han i pressemeddelelsen.

Manden er sigtet for at have begået et "særdeles groft hjemmerøveri".

Han fremstilles i grundlovsforhør i Retten i Næstved onsdag klokken 13.30.