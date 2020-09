18-årig idømt fængsel for at skyde 13-årig i brystet

Han straffes mandag med tre år og seks måneders fængsel for at have skudt en dengang 13-årig dreng i brystet.

En i dag 18-årig mand har forklaret, at en pistol gik af ved et uheld på en institution for udsatte unge i september sidste år.

Han var tiltalt for forsøg på manddrab, men retsformand Stine Fruergaard Andersen mente ikke, at anklagemyndigheden havde ført tilstrækkeligt bevis for den anklage.

Derfor blev manden i stedet dømt efter straffelovens paragraf 252, der handler om at udsætte et andet menneske for fare.

Anklager Roxanna Ulvskov gik efter otte års fængsel for drabsforsøg og ulovlig våbenbesiddelse.

- Jeg er overrasket over afgørelsen, siger hun efter mandagens retsmøde.

Efter et spil bordtennis i et køkken på institutionen Fensmarkgade sidste år gik de to anbragte drenge, der dengang var henholdsvis 17 år og 13 år, ind på den ældstes værelse.

Bag en lukket dør lød der et højt brag, og få sekunder senere trådte den nu 14-årige ud af værelset og råbte, at han var blevet skudt.

Offeret og den dømte har begge beskrevet deres indbyrdes relation som et "storebror-lillebror-forhold". Derfor har det været uklart, hvad motivet skulle være.

Drengenes forklaringer om episoden har under sagen stået i skærende kontrast til hinanden. Den yngste er overbevist om, at den dømte skød ham bevidst, mens den 18-årig har forklaret, at pistolen gik af ved et uheld.

- Jeg trækker kammeret tilbage, hvorefter en kugle falder ud på min seng. Da jeg slipper kammeret igen, går pistolen af, forklarede den 18-årige under det første retsmøde.

En våbenekspert, som blev indkaldt som vidne i sagen, har fortalt, at det kræver en bevidst handling af affyre pistolen.

- Der skal trykkes på aftrækkeren med en kraft på mindst 2,3 kilo, for at der kan skydes med pistolen, og derfor skal man bevidst trykke på aftrækkeren, forklarede våbeneksperten i retten.

Den dømtes bror var mødt op i retten mandag. Efter mandagens domsafsigelse krammede de hinanden og smilte.

Anklagemyndigheden har to uger til at beslutte sig for, om den vil anke dommen.