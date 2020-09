179 nye smittetilfælde: Det højeste antal siden april

Henrik Nielsen, der er professor ved Aalborg Universitet, bemærker, at dagens smittetal tager "noget af et spring" i forhold til den seneste tids registrerede smittetilfælde.

Der er registreret 179 nye smittetilfælde med coronavirus i Danmark det seneste døgn. Det er det højeste tal for et enkelt døgn siden 22. april.

- Det er et tal, der er tydeligt højere, end hvad vi har set dagligt over de seneste par uger. Det er en ret pludselig forandring, siger han.

31 af de nye smittetilfælde er registreret i Odense Kommune. Det udgør lidt over en sjettedel af det samlede antal nye smittede.

En del af smitteudbruddet i Odense er på læreruddannelsen på professionshøjskolen UCL. Her er 36 studerende siden weekenden blevet testet positive for coronavirus.

Det har medført, at 1072 studerende på uddannelsen er sendt hjem, og at undervisningen de næste to uger vil foregå online.

Odense er en af de tre kommuner på Fyn, der i disse dage oplever et stigende antal smittede.

I Odense er der de sidste syv dage registreret 36,7 smittede per 100.000 indbyggere.

I Nordfyn kommune lyder det tal på 30,4, mens det i Kerteminde lyder 21,0.

Torsdag er antallet af patienter, der er indlagt med covid-19 på landets hospitaler, desuden steget med 2 til 17, viser torsdagens tal fra SSI.

Til gengæld falder antallet af indlagte på intensivafdeling med en til tre. Alle tre ligger i respirator.

Der er ikke registreret nogle nye dødsfald med coronavirus det seneste døgn.