17 procent af inviterede har ikke startet vaccinationsforløb

Det viser data fra Sundhedsstyrelsen opgjort 26. juli.

Tæller man ikke de 12-15-årige med, der 26. juli var blevet inviteret til vaccination for under to uger siden, er det 15 procent, der ikke har taget imod invitationen.

Michael Bang Petersen, der er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet og leder af Hope-projektet, som følger befolkningens adfærd og holdninger under corona, mener, at der især er to grupper, der ikke har takket ja til stikket.

- Vi har en gruppe af decideret skeptikere på omkring fem procent og en gruppe af tvivlere på omkring ti procent, siger han.

Han forklarer, at den vigtigste faktor for vaccinevillighed er tillid til sundhedsmyndighederne.

- Hvis man ikke har tillid, giver det udslag i, at man er bekymret for, om vaccinen virker, om der er bivirkninger, som man ikke har opdaget endnu, og det sætter sig som en manglende lyst til at tage imod vaccinen.

Michael Bang Petersen forklarer, at det kan være svært at få overbevist skeptikerne om, at de skal lade sig vaccinere. Men det kan godt kan lade sig gøre med tvivlerne.

- Man vil kunne nå tvivlerne med kommunikation og ved at give dem mere evidens i forhold til, at vaccinerne er sikre og effektive. Men man skal også gøre det så let som muligt for dem at handle på deres villighed, siger han.

Michael Bang Petersen nævner mobile vaccinationscentre som én måde at få tvivlerne til at lade sig vaccinere.

Blandt de 12-15-årige er 34 procent i gang med et vaccinationsforløb.

Selv om det nok kan forklares med, at det er kort tid siden, at man begyndte at invitere den gruppe til vaccination, tror Michael Bang Petersen, at det vil ende med, at der er en lavere vaccinetilslutning i den gruppe.

- Vi ved fra internationale studier, at folk er mere villige til selv at blive vaccineret end til at lade deres børn blive vaccineret, siger han.

Torsdag oplyste Sundhedsstyrelsen, at man var blevet yderligere bekræftet i sikkerheden af at vaccinere børn på baggrund af amerikanske studier.

Studierne viste, at man så samme bivirkninger hos de 12-15-årige som hos andre målgrupper.

Direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm opfordrede ved den lejlighed alle til at lade sig vaccinere.

- Når Danmark om lidt vender tilbage fra ferie, går samfundet og skolerne i gang. Samtidig aftager sæsoneffekten, og i efteråret og vinteren kan både covid-19 og influenza blusse op, også på trods af stor vaccinedækning i risikogrupper.

Det er blandt de 80-89-årige og de 70-79-årige, at den største andel er enten færdigvaccinerede eller i gang med vaccinationsforløbet. For begge grupper er det 97 procent.

53 procent af den danske befolkning er færdigvaccineret, mens 71,2 procent har påbegyndt vaccination.