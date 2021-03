Ifølge DR er det såkaldte incidenstal, der angiver, hvor mange smittede der er i et område eller en kommune per 100.000 indbyggere, steget igen torsdag i Odense-bydelen Vollsmose. (Arkivfoto)

17 nye tilfælde i Vollsmose hæver incidenstal for sjette dag i træk

Antallet af bekræftede tilfælde med coronavirus i Odense-bydelen Vollsmose bliver ved med at stige.

Torsdag viser opdaterede tal fra Odense Kommune, at der de seneste syv dage har været 973 smittede per 100.000 indbyggere. Det skriver DR.

Dermed er incidenstallet, som det kaldes, steget for sjette dag i træk.

Det er 17 nye tilfælde, der er konstateret det seneste døgn, som får incidenstallet til at stige. De blev fundet blandt 922 prøver hos teststederne i området.

Samlet er der over de seneste syv dage konstateret 89 nye tilfælde af corona i Vollsmose, som huser omkring mellem 9-10.000 mennesker.

Skoler og daginstitutioner har siden mandag holdt lukket, efter at der over nogle uger er blevet set flere og flere coronatilfælde i bydelen.

Det har fået kommunen til at sætte ekstra testmuligheder op i området, samtidig med at Styrelsen for Patientsikkerhed er mødt fysisk op hos borgere for at aflevere informationsmateriale og opfordre dem til at blive testet.

Alligevel har Odense Kommune besluttet at øge testkapaciteten yderligere. Det betyder, at der fra lørdag vil være mobile testenheder, som kører mellem boligblokke og tilbyder test til beboerne.

Det er også hensigten, at der skal etableres særlige isolationslejligheder i bydelen.

Det har været kommunens forventning, at incidenstallet i Vollsmose ville stige, i takt med at man fandt flere smittede blandt borgere, når flere blev testet. Det meddelte Odense Kommune søndag.

Vollsmose har et incidenstal, der er næsten ni gange så højt som det generelle incidenstal for Odense Kommune.

Ifølge TV2 Fyn er der cirka 118 smittede per 100.000 indbyggere set over hele kommunen.

Det er dog ikke første gang, at andelen af smittede i Vollsmose ligger omkring 1000.

TV2 Fyn skriver, at der flere gange i november faktisk var over 1000 smittede per 100.000 indbyggere i Vollsmose.