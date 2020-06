En dommer i Retten i Glostrup besluttede fredag at varetægtsfængsle en 17-årig fra Taastrup, der mistænkes for voldtægt. (Arkivfoto)

17-årig fængslet for voldtægt af kvinde i Taastrup

En 17-årig dreng fra Taastrup er fredag i Retten i Glostrup blevet varetægtsfængslet. Han er mistænkt for voldtægt af en kvinde i Taastrup natten til søndag.

Det oplyser Københavns Vestegns anklagemyndighed på Twitter.

Voldtægten fandt sted søndag ved Taastrupgårdsvej.

Mistanken mod teenageren går på voldtægt og andet seksuelt forhold end samleje mod det kvindelige offer.

Anklagemyndigheden oplyser, at den 17-årige blev anholdt på sin bopæl tidligt fredag morgen. Det var i et samarbejde mellem efterforskere og lokalpoliti, at den mistænkte blev identificeret.

Den 17-årige erkender at have været på gerningsstedet, men han nægter at have haft sex, oplyser politiet.

Politiet har fortsat en efterforskning i gang samt en række undersøgelser.

Varetægtsfængslingen af den 17-årige er frem til 16. juni. Vil anklagemyndigheden have ham fortsat fængslet efter det, skal han på ny stilles for en dommer.