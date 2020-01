Artiklen: 17-årig blev anholdt for at affyre bomberør mod brandvæsenet

En 17-årig dreng blev tirsdag aften anholdt for at affyre bomberør mod brandvæsenet ved Fosgården i Albertslund.

Han var en af flere unge, der havde påsat en brand i en affaldscontainer, for at lokke brandvæsenet til stedet.

Det oplyser Morten Steen, der er vagtchef ved Københavns Vestegns Politi, lidt over midnat nytårsaften.

- Det var mere held end forstand, at der ikke var nogen der kom til skade, for det sprang cirka en halv meter fra brandfolkene, siger han.

Politiet modtog en anmeldelse klokken 22.23 med en melding om, at det så ud til, at nogle unge pønsede på noget ved Fosgården.

- Derfor var vi massivt til stede i området med en koordineret indsats, så vi kunne snuppe ham med det samme, fortæller vagtchefen.

Den 17-årige blev sigtet for forsætlig brandstiftelse og for straffelovens paragraf 252, som handler om hensynsløst at have udsat tilfældige for fare.

- Der var en del unge derude, der havde gang i gaden, så han var en ud af potentielt flere, men det var ham, vi kunne snuppe, siger Morten Steen.

- Det har skabt noget ro derude, vi er ikke blevet kaldt derud siden.

Drengen blev løsladt efter afhøring. Politiet oplyser, at anklagemyndigheden har vurderet, at der ikke er grundlag for at kræve ham varetægtsfængslet.

Men der var flere tilfælde, hvor brandfolk blev beskudt med fyrværkeri. Hovedstadens Beredskab skrev natten til onsdag på Twitter, at der var fem episoder.

- Heldigvis blev den ene gerningsmand anholdt. Ingen brandfolk er heldigvis kommet til skade, men vi har også gjort en dyd af godt samarbejde med Københavns Politi og Vestegnens Politi samt gode rutiner, skriver Hovedstadens Beredskab.

Det er dog ikke kun brandvæsenet, der er blevet affyret fyrværkeri imod nytårsaften.

En person er blevet anholdt på Nørrebro i København for at affyre fyrværkeri mod andre. Han er ligeledes blevet sigtet for straffelovens paragraf 252, oplyser Københavns Politi.

Derudover oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi, at det har anholdt en 20-årig mand i Toftlund for også at skyde med et bomberør mod en anden person.

Ifølge politiet gik der ild den ramte mands jakke. Han er derfor sigtet for overtrædelse af straffeloven, skriver politiet på Twitter.