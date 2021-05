Den 14. maj var der demonstration til fordel for palæstinenserne foran Israels ambassade i Hellerup. To personer blev umiddelbart anholdt og varetægtsfængslet, og onsdag blev endnu en anholdt.

17-årig anholdt for at kaste sten foran ambassade

Københavns Politi har anholdt en 17-årig dreng, som ifølge politiet kastede med sten ved en demonstration ved den israelske ambassade fredag 14. maj. Det oplyser politiet.

Han blev ifølge den centrale efterforskningsleder anholdt onsdag omkring klokken 19.50, efter at en betjent på patrulje havde genkendt ham.

- Mig bekendt ramte han ikke nogen, siger efterforskningslederen.

Drengen bliver fremstillet i et grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling torsdag klokken 11.30.

I forbindelse med demonstrationen fredag blev to personer anholdt, og de blev dagen efter varetægtsfængslet. Den ene blev fængslet i foreløbigt 25 dage og den anden i 18 dage.

Demonstrationen var arrangeret til fordel for palæstinenserne som en reaktion på urolighederne i Israel og de palæstinensiske områder.

Politiet har tidligere oplyst, at cirka 4000 deltagere deltog i demonstrationen. 50-100 af dem lavede uorden ved at kaste med sten og kanonslag mod politiet og ambassaden, fortalte politiet.

Arrangørerne vil dog klage over politiets adfærd, skrev Politiken torsdag. Ifølge avisen er der på sociale medier en række videoer af ret voldsom karakter med demonstranter, som bliver bidt af hunde, slået og skubbet.

Københavns Politi ønskede ikke at lade sig interviewe til avisen om en eventuel klagesag, men Peter Dahl, chef for beredskabet i Københavns Politi, skrev i en mail til Politiken, at de altid forsøger dialog.

Men da en gruppe på 50-100 personer kastede sten og kanonslag efter ambassaden og politiet, var deres eneste mulighed at opløse demonstrationen og ved hjælp af megafon bede folk forlade området, lød det i svaret til avisen.

Men ifølge politiet ville en del deltagere ikke rette sig efter anvisningerne:

- Da flere af dem optrådte truende over for betjentene, måtte de bruge gas, hunde og knipler for at få mængden til at trække væk.