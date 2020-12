1600 bøder skal tilbagebetales efter dom i Højesteret

Et stort antal udenlandske arbejdsgivere skal have tilbagebetalt de bøder, som er givet for ikke at leve op til krav om registrering.

Et polsk selskab, BIC Electric Sp. z.o.o., var tiltalt for ikke at have givet de oplysninger, som de danske myndigheder kræver. Men selskabet blev frifundet, fordi kravene var for vidtgående i forhold til EU-reglerne, som skal sikre den fri konkurrence.

Nu tager anklagemyndigheden så konsekvensen. Cirka 1600 bødesager skal omgøres. De er givet i otte år fra 2011 til sidste sommer, da reglerne blev ændret.

Problemet med de danske regler frem til ændringen var, at der var offentlig adgang til oplysninger om det sted, hvor de udenlandske arbejdsgivere havde udstationeret medarbejdere.

Fremover er det kun arbejdsmarkedets parter, der kan få adgang til den information.