16-årig eftersøges af politihunde og helikopter

En storstilet eftersøgning med helikopter, droner og politihunde er i gang på det nordlige Fyn, hvor en 16-årig dreng mandag aften forsvandt under en udflugt.

Det oplyser Fyns Politi i et tweet tidligt tirsdag, hvor der er vedhæftet et foto af den forsvundne teenager.

Sammen med klassekammerater fra en efterskole var han taget på udflugt til Enebærodde på Nordfyn. Kort efter klokken 21 forlod han sine kammerater og er ikke set siden.

Fyns Politi har indkaldt ekstra mandskab i forbindelse med eftersøgningen, oplyser vagtchef Hans Jørgen Larsen til Ekstra Bladet.

- Omkring klokken 21.15 opdagede lærere og klassekammerater, at han var væk. Hans cykel står dog tilbage. Vi ved her tidligt tirsdag morgen ikke, om han bare er gået sin vej, eller om der er sket noget mere alvorligt. Der er tale om et skovområde med søer og mange vandhuller, siger vagtchefen til avisen.