16-årig dreng fængslet for drabsforsøg på station

Flere gange blev en 22-årig mand ramt af knivstik, da han midt på eftermiddagen den 3. august på Høje Taastrup Station blev overfaldet.

Et par dage efter overfaldet gik politiet offentligt ud med navn og billede på den formodede gerningsmand. Torsdag aften blev han anholdt.

- Det var en borger, der genkendte ham på baggrund af efterlysningen i pressen og tog kontakt til politiet, fortæller politikommissær Ole Nielsen.

Den 16-årige dreng er fredag blevet fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup. Her har en dommer besluttet, at mistanken om, at han er skyldig i drabsforsøg, er tilstrækkelig stærk til, at han kan varetægtsfængsles.

Sammenholdt med de øvrige omstændigheder i sagen har dommeren vurderet, at drengen skal fængsles i foreløbig fire uger.

Umiddelbart efter overfaldet oplyste Ole Nielsen, at der formentlig ikke var tale om et tilfældigt overfald. Og det er fortsat politiets opfattelse.

Ole Nielsen vil imidlertid ikke uddybe dette, blandt andet fordi fredagens grundlovsforhør er blevet afholdt for lukkede døre. Dermed er det ikke tilladt - heller ikke for politiet - at offentliggøre, hvad der er kommet frem i retten.