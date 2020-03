1591 personer i Danmark bekræftet smittet med coronavirus

Der regnes med et betydeligt mørketal, da ikke alle med symptomer bliver testet for smitte. Derfor er der reelt flere, som er smittet med coronavirus.

I alt er 13.988 personer i Danmark blevet testet. Opgørelsen over antal testede personer omfatter imidlertid ikke de test, hvor der ikke foreligger svar på testen.

Danmark har skiftet teststrategi. Derfor går myndigheder herhjemme nu efter at teste så mange som muligt.

Der mangler imidlertid testkapacitet. Men det arbejdes der på at få løst, har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) oplyst på et pressemøde tirsdag.

Det er konkret ansatte på sundheds- og ældreområdet og flere i gruppen af patienter med lette symptomer, som hyppigere vil blive testet.

Der er ikke noget tal for, hvor mange som er blevet raskmeldte, efter at de har haft coronavirus. Raskmeldte indgår fortsat i opgørelsen over antallet af smittede i alt herhjemme.

I Færøerne er der 122 personer bekræftet smittet. Tallet for Grønland er fire.

I alt 32 personer er døde af coronavirus i Danmark, blev det oplyst tidligere tirsdag. Det er otte flere end mandag.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) oplyste tirsdag, at medianalderen for de døde er 77 år.

Han oplyste ikke en gennemsnitsalder.

Fra mandag til tirsdag er antallet af indlagte danskere med coronavirus er steget til 301 personer. Dermed er der på det seneste døgn blevet indlagt 47 danskere.

Heraf er 69 indlagt på intensiv. Det oplyste Sundhedsstyrelsen tirsdag middag.

58 af de indlagte på intensiv har i øjeblikket brug for respirator.