1500 ton papir er brændt på papirfabrik i Skjern

- Vi er i gang med at slukke det sidste. Det kommer til at tage resten af dagen, men hvis det går, som det skal, er vi færdige i aften, lyder det søndag fra Lars Stensbjerg, der er indsatsleder hos Brand og Redning MidtVest.

1500 ton papir er gået op i flammer, fortæller indsatslederen. Det drejer sig om store baller af sammenpresset pap og papir, som har været stablet foran på fabrikken.

Dusinvis af brandfolk blev til at begynde med sat ind for at bekæmpe ilden, da meldingen om brand ved fabrikken på Birkvej uden for Skjern løb ind torsdag aften klokken 19.

Siden har brandvæsnet været talstærkt til stede for at holde flammerne i skak.

- Vi går 12 mand herude hele tiden, fortæller Lars Stensbjerg søndag formiddag.

Det er alene et papiroplag foran bygningen, som er brændt. Selve fabrikken er gået fri.