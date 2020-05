15 mænd er tiltalt for at smugle ni ton kokain

15 mænd er blevet tiltalt i "Operation Goldfinger", der er en sag om indsmugling af ni ton kokain.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Mændene er tiltalt for - i forskellig grad - gennem et organiseret netværk at have deltaget i indsmugling og handel med i alt ni ton kokain fra Holland, Belgien og Tyskland i en periode fra 2012 til sommeren 2019.