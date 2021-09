15 kommuner får mulighed for at deltage i en forsøgsordning, hvor de kan sænke farten på veje i bymæssig bebyggelse fra 50 kilometer til 40 kilometer i timen. (Arkivfoto).

15 kommuner får grønt lys til at sænke fartgrænser

Transportminister åbner for forsøgsordning, der giver kommuner større spillerum til at sænke fartgrænser.

Det skal være lettere for 15 af landets kommuner at sænke fartgrænsen for bykørsel til under de velkendte 50 kilometer i timen.

Det er hensigten med en ny forsøgsordning, som transportminister Benny Engelbrecht (S) står bag.

- Vi har stadig for mange uheld og tilskadekomne i byerne, hvor bløde og hårde trafikanter møder hinanden.

- En af måderne at skabe større trafiksikkerhed er at sænke hastigheden på nogle af byvejene fra 50 kilometer til 40 kilometer i timen, siger ministeren.

Kommunerne har allerede mulighed for at sænke fartgrænserne i samarbejde med politiet.

Men kommunerne har efterspurgt, at det bliver lettere at gøre det.

Det kom blandt andet til udtryk under en eksperthøring om sagen i Transportministeriet sidste efterår.

- Vi vil gerne have videre rammer for at tage de her beslutninger. Det handler både om trafiksikkerhed, tryghed, miljø og støj i byerne, sagde projektchef Steffen Rasmussen, Kommunernes Landsforening.

Som det er nu, er myndigheden på området delt mellem kommunerne og politiet.

Politiet skal fortsat tages med på råd i forsøgsordningen.

Men det vil være kommunerne, der har det sidste og afgørende ord.

- Med forsøgsordningen giver vi kommunerne mere selvbestemmelse på området, siger Benny Engelbrecht.

Mens kommunerne i ordningen lettere kan sænke fartgrænsen, får de omvendt ikke mulighed for lokalt at hæve fartgrænsen, hvis de måtte ønske det.

Her vil det fortsat være politiet, der har det afgørende ord.

Hvis erfaringerne fra forsøgsordningen er gode, vil transportministeren arbejde for at gøre ordningen permanent.

- Er konklusionen, at det virker, vil det være helt naturligt at udbrede ordningen til at gælde generelt for kommunerne, siger han.

Det vil primært være veje i tættere bebyggede områder, der kan blive godkendt under forsøgsordningen.

Erfaringerne viser, at det er i byerne, at der er størst risiko for gående og cyklister for at komme til skade.

Næsten otte ud af ti dræbte og tilskadekomne i trafikken er bløde trafikanter i byerne.

Landets 98 kommuner kan ansøge om at være med i ordningen, og forsøget vil vare i tre år.

De 15 kommuner, der skal deltage i projektet, vil blive udvalgt af Vejdirektoratet.

Planen er, at forsøget træder i kraft i begyndelsen af november 2021.