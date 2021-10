15 danske byer skal have en ungdomsuddannelse tættere på

Regeringen vil arbejde for at etablere ungdomsuddannelser i 15 byer med over 10.000 indbyggere.

I alt 15 byer med over 10.000 indbyggere uden for Storkøbenhavn, Aarhus, Odense og Aalborg har ikke en ungdomsuddannelse. Det viser et notat fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Men det vil regeringen undersøge muligheden for, at de kan få.

Det siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

- Vi ved, at dét at have en ungdomsuddannelse betyder noget for, i hvor høj grad de unge tager en uddannelse, og i hvilket omfang de falder fra de uddannelser, de har påbegyndt.

- Jeg synes faktisk, at det er ret rystende, at vi har 15 byer med mere end 10.000 indbyggere, der ikke har en ungdomsuddannelse. Når man tænker på, hvad det betyder for både de unge mennesker og for lokalsamfundet, så synes jeg, at det er mange byer, vi kommer op på her, siger hun.

Da byerne hverken har stx, hf, hhx, htx eller en erhvervsuddannelse, må de unge pendle til andre byer.

Netop afstanden kan ifølge notatet og ministeren have betydning for frafaldet.

De 15 byer er Korsør, Jyllinge, Otterup, Rødekro, Nordborg, Vojens, Rødding, Børkop, Give, Brande, Ebeltoft, Kjellerup, Ry, Sæby og Hadsund.

Ministeren vil ikke konkludere, hvilke uddannelser der kan ligge hvor.