15-årig til venner før dødeligt slagsmål: Tag maskering med bro...

Den yngste af dem - en dreng på nu 16 år - er tiltalt for drab, da anklageren mener, at han stak det 18-årige offer to gange i brystet med en kniv, så han døde.

De fire andre - 18-19-årige - er derimod tiltalt for grov vold ved under slagsmålet at have stukket og slået den drabstiltalte med knive, en økse og slagvåben.

Slagsmålet fandt sted 25. april cirka klokken 01.20 ved en parkeringsplads i Gentofte. Her havde to grupper af unge aftalt at mødes efter uoverensstemmelser på det sociale medie Snapchat.

Selve slagsmålet med slag og knivstik varede kun et-to minutter. Få minutter efter ringede nogle af de involverede 112.

Det fortæller senioranklager Carina Erdogan, som i retten fredag redegør for sagen og forløbet.

Tidligere på aftenen i april fik den drabstiltalte, der da var 15 år, en lydbesked i Snapchat.

- Jeg kommer til jeres station. I har sagt jeres station. I kan ikke ændre det nu. I kan ikke ændre det nu, sagde personen til den drabstiltalte.

Senere sendte den drabstiltalte en lydbesked til en af sine venner på Snapchat.

- Tag maskering med bro og sort tøj. I skal kun have sort tøj på, sagde han.

Kort før klokken 01 fik den 15-årige en besked fra en anden.

- Eow din lille luder. Du har bare at være her kl. 1, ellers koran jeg fucking dræber dig, stod der i beskeden.

Omkring 20 minutter senere går det helt galt, da de to grupper - som politiet har døbt grønt og blåt hold - tørner sammen. Seks fra grønt hold og syv fra blåt hold.

På det blå hold er den dræbte 18-årige samt de fire, der er tiltalt for grov vold. På det grønne hold er blandt andet den drabstiltalte.

Flere af de involverede var under den kriminelle lavalder på 15 år, da slagsmålet fandt sted. Den ene var drabstiltaltes lillebror på bare 13 år, som også blev stukket med en kniv i ryggen.

Knivstikket er en af de fire, der er tiltalt for grov vold, anklaget for. Han er 18 år og sidder ligesom den drabstiltalte varetægtsfængslet. Den drabstiltalte er dog fængslet på en lukket ungdomsinstitution.

Den drabstiltalte erkender at have stukket den 18-årige med kniv, men nægter sig skyldig i drab. De fire andre nægter sig skyldige i grov vold.

Retssagen varer 12 dage og ventes afsluttet i februar.