15-årig overfaldet af maskemand på sti i Allerød

- På et tidspunkt vender hun sig om, og så er den anden pige væk. Hun kører tilbage og finder sin veninde, som sidder og græder, fortæller vagtchef David Eckert fra Nordsjællands Politi.

Pigen, som kørte bagest, har til politiet fortalt, at en mørkklædt mand sprang ud af skoven og tog fat i hende.

- Han sagde til hende, at nu skulle hun bare gøre som der blev sagt. Hun modsatte sig, hvorefter gerningsmanden forsvandt fra stedet, fortæller David Eckert.

De to piger søgte mod det nærmeste hus for at tilkalde hjælp.

- Der fik de hjælp af nogle rigtig venlige borgere - og det skal de have stor tak for - som hjalp med at få kontakt til politiet, siger David Eckert.

Det lykkedes ikke umiddelbart for politiet at finde frem til en gerningsmand. Men ifølge David Eckert har man ved kriminaltekniske undersøgelser sikret spor fra den forurettede pige og hendes tøj med henblik på at undersøge det for DNA, som kan stamme fra gerningsmanden.

På baggrund af pigens forklaring har politiet udarbejdet et signalement af manden. Han beskrives som værende mellem 25 og 30 år. Han er 180-185 centimeter høj og talte dansk med en udenlandsk accent.

Han var iført en mørkeblå eller mørkegrøn hættetrøje, handsker og mørkebukser. Han havde trukket hætten over hovedet, og den nederste del af ansigtet var tildækket, så kun øjnene var synlige.

Politiet efterlyser vidner, der kan have observeret noget i området.

Ifølge David Eckert er pigen ikke kommet fysisk til skade ved overfaldet.