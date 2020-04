15-årig mistænkt for drab på 18-årig i masseslagsmål

Det kom frem under et retsmøde i Helsingør lørdag aften, skriver Ekstra Bladet.

En 15-årig dreng er mistænkt for at være en af hovedpersonerne i drabet på en 18-årig mand natten til lørdag i Gentofte.

En 19-årig mand er ligeledes sigtet for drab eller medvirken til drab i sagen.

Den 19-årige nægter sig skyldig. Det er uvist, hvordan den 15-årige forholder sig til sigtelserne.

Yderligere tre yngre mænd er sigtet for grov vold og for at have stukket en person i ryggen. Alle tre nægter sig skyldige, skriver Ekstra Bladet.

Det var børn og unge i alderen 13 til 19 år, som natten til lørdag var involveret i et masseslagsmål i Gentofte, som endte med, at den 18-årige mand blev dræbt med kniv.

Samlet blev 12 personer anholdt natten til lørdag, men en del af dem er blevet løsladt igen, mens flere andre fortsat er sigtet i sagen.

Slagsmålet fandt sted på en parkeringsplads på Ørnegårdsvej i Gentofte ved atletikbanen og fodboldbanen.

To bekendtskabsgrupper havde været uenige på sociale medier og aftalt at mødes til slagsmål.

Flere af de 12 anholdte var selv blevet såret i slagsmålet - også af knivstik. Ingen af dem er i kritisk tilstand.

Der er nedlagt navneforbud for samtlige sigtede i sagen.

Retsmødet blev holdt for lukkede døre, efter sigtelserne var læst op, og de unge havde forholdt sig til dem, skriver Ekstra Bladet.