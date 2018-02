15-årig i koma efter indtagelse af stof - sælger løsladt

En yngre mand, som har indrømmet at have solgt et amfetaminlignende stof til to 15-årige drenge, blev lørdag aften løsladt efter endt afhøring.

Det oplyser vagtchef Henrik Karlsen fra Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi. Politiet har dermed vurderet, at der ikke var grundlag for at kræve manden varetægtsfængslet.