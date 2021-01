15-årig dreng fængslet for voldtægt

Drengen sigtes for at have voldtaget en veninde natten mellem lørdag og søndag. Han nægter sig skyldig.

Men nærmere om hans eventuelle forklaring eller efterforskning i sagen holdes hemmeligt. Det skyldes, at dommeren valgte at lukke dørene ved grundlovsforhøret.

Da voldtægten er sket i det nye år, er drengen sigtet efter den nye voldtægtsbestemmelse om samtykke.

Den gør det strafbart at have samleje med en person, der ikke samtykker. Før ville der ikke nødvendigvis være tale om voldtægt i tilfælde, hvor en person siger nej til sex.

Efter den tidligere voldtægtsbestemmelse blev det karakteriseret som voldtægt, hvis gerningsmanden for eksempel brugte vold eller trusler om vold, eller hvis offeret var i en tilstand, hvor vedkommende var ude af stand til at modsætte sig handlingen.

Drengen har valgt at tænke over, om han vil kære kendelsen om de foreløbigt to ugers varetægtsfængsling. Da han er under 18 år, er han ikke fængslet i en almindelig arrest, men i stedet på en lukket institution for unge.