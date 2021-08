15 FCK-fans tiltalt for voldsomt overfald på 16-årig

Særligt slemt gik det ud over en 16-årig Brøndby-fan, der i et større slagsmål blev overfaldet om eftermiddagen ved Sundevedsgade.

Det gik voldsomt for sig, da FCK- og Brøndby-fans flere gange tørnede sammen forud for en fodboldkamp i Parken 12. juli sidste år.

15 mænd - alle FCK-tilhængere - er blevet tiltalt for sammen med flere ukendte gerningsmænd at have begået grov vold mod drengen.

- De har efter vores opfattelse været sammen om at overfalde én person, siger senioranklager Henrik Uhl Pedersen, der fortæller, at der også har været en video af det i medierne:

- Det ser relativt voldsomt ud.

Ifølge anklageskriftet blev drengen væltet omkuld, hvorefter han gentagne gange blev trampet, slået og sparket i hovedet og på kroppen.

Mændene kastede og slog også med stole, kegler og lignende genstande, og drengen blev ramt flere gange i hovedet og på kroppen, lyder det i anklagen.

De fleste af de 15 tiltalte mænd er i 20'erne, mens en enkelt er 19 år og en anden er 36 år. Nogle nægter sig helt skyldige, mens andre delvist erkender.

I sagen går tiltalen også på, at de skal have været tildækket af masker og hætter, så det blev sværere at identificere dem. Politiet har derfor været på en svær opgave, forklarer anklageren.

- De var næsten alle sammen maskerede. Derfor har det været et større arbejde at identificere dem, siger Henrik Uhl Pedersen.

Den 15. september begynder retssagen mod FCK-tilhængerne, og på grund af de mange tiltalte foregår det i et lokale i Nicolai Eigtveds Gade i København, så der er plads til de mange tiltalte og deres advokater.

Foruden sagen mod de 15 FCK'ere er der afgjort en lang række sager, som handler om slagsmål, der fandt sted på dagen for kampen 12. juli sidste år. Der er sager mod fans fra begge sider samt enkelte udenforstående.

Henrik Uhl Pedersen fortæller, at der fra politiets side er uddelt karantæne mod at komme på stadion til en række af deltagerne i slagsmål denne dag. Det kan både være i en begrænset periode eller for altid.

Kampen mellem Brøndby og FCK 12. juli 2020 endte i øvrigt 0-0. Kun FCK-fans fik lov til at købe billetter til kampen, hvor der var et reduceret antal tilskuere på grund af corona.